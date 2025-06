È giapponese il campione mondiale dei pizzaioli 2025: il trofeo a Napoli

Dal 3 al 5 giugno, presso il Padiglione 1 della Mostra d’Oltremare di Napoli, oltre 500 Maestri pizzaioli da tutto il mondo si sono sfidati per portare a casa il titolo di Campione mondiale. Il XXII Campionato mondiale del Pizzaiuolo - Trofeo Caputo, in tre giorni, ha visto confrontarsi artigiani dell’arte bianca provenienti da più di 100 nazioni in Europa, Asia e America, in un clima festoso e amicale articolato in 12 categorie di gara.