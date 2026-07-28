NON CI SAREBBERO VITTIME

Cina, terremoto di magnitudo 5.7 nella provincia occidentale di Quinghai

La notizia è stata resa nota da un'agenzia di stampa cinese

28 Lug 2026 - 06:21
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Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai, in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano vittime e feriti.

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