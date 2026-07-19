Terremoto in Perù, crollano edifici: "Almeno 5 morti, ci sono persone sotto le macerie"
Il sisma ha colpito duramente la regione centrale di Junin. Squadre di soccorso al lavoro, estesi blackout elettrici nel tentativo di salvare i dispersi
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È di almeno cinque morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa, di magnitudo 5.5, ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin: l'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaya. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
Blackout in ampie aree
Il ministero dell'Energia ha segnalato una interruzione delle forniture di elettricità in diverse zone colpite dal sisma, mentre non si riportano danni sensibili alle vie di comunicazione.