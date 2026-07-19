Terremoto in Perù, crollano edifici: "Almeno 5 morti, ci sono persone sotto le macerie"

È di almeno cinque morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa, di magnitudo 5.5, ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin: l'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaya. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.