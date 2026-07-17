Messico, scossa di magnitudo 7.3 al largo delle coste

La scossa è stata avvertita anche in altre aree del Paese, tra cui Oaxaca e Città del Messico, come riferito da media messicani. Il Coordinamento nazionale della protezione civile ha annunciato l'attivazione dei protocolli di emergenza. "A seguito di questo evento manteniamo i contatti con le autorità di protezione civile statali e comunali per effettuare una prima valutazione dell'area interessata", ha dichiarato il Cnpc.