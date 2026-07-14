I numeri del disastro

Terremoto Venezuela, il bilancio delle vittime sale a 4.734 e i feriti sono quasi 17mila

Resta altissimo anche il numero delle persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse: 17.907

14 Lug 2026 - 23:57
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Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Il precedente bilancio ufficiale era di 3.899 morti. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.

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