Terremoto Venezuela, il bilancio delle vittime sale a 4.734 e i feriti sono quasi 17mila

Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Il precedente bilancio ufficiale era di 3.899 morti. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.