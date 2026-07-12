Terremoto in Venezuela, diventano 4.490 le vittime secondo l'ultimo bilancio

Il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto in Venezuela continua a salire. Ora sono 4.490 i morti, secondo l'ultimo rapporto pubblicato su Telegram. Secondo gli ultimi dati disponibili, il numero dei feriti rimane fermo a 16.740, mentre è di circa 32mila quello dei pazienti che sono stati curati negli ospedali. Sarebbero invece quasi 20mila le persone che stanno ricevendo assistenza in Venezuela attraverso 108 accampamenti provvisori sparsi. Più della meta del totale è assistita a La Guaira, la zona costiera più colpita dal sisma, mentre circa 6.400 a Caracas. Nel frattempo, la terra attorno lo stato sudamericano continua a tremare: dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel Paese, secondo i dati ufficiali.