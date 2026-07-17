Venezuela, sono più di 5000 le vittime del terremoto

Secondo i dati diffusi da Caracas, sono state assistite 128.324 famiglie, mentre 21.235 persone restano ospitate in 107 campi temporanei e 17.907 sono rimaste senza abitazione. Le autorità riferiscono di 856 edifici danneggiati, 190 crollati e oltre 10.000 tonnellate di alimenti distribuite. Le repliche registrate dal sisma sono finora 1.331 mentre proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle aree colpite.