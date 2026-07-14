Venezuela, l'inflazione torna a galoppare dopo il sisma di giugno

Lo riferisce la Banca centrale del Venezuela (Bcv) segnalando che da gennaio i prezzi sono cresciuti al ritmo del 129,8%. Il dato è frutto soprattutto di un aumento dei trasporti (+16,2 per cento su mese), utenze domestiche (+14,9 per cento) e salute (+14,8 per cento). Il mese di maggio si era chiuso con una crescita mensile del 6,3 per cento, il minor incremento degli ultimi 19 mesi. Il dato, considerati gli anni passati in iperinflazione, era stato visto come preludio a una generale stabilizzazione dei prezzi.