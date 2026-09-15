Sabrina Ferilli, stalker tenta di sfondare la porta di casa sua con un martello da 10 chili

Per Sabrina Ferilli non è la prima esperienza di questo tipo. Una precedente persecuzione era cominciata nel 2014, quando un altro uomo aveva iniziato a inviarle lettere e a lasciare messaggi sotto casa. La situazione si era protratta per anni, fino a un episodio del 2019 in cui l'attrice era stata anche strattonata. L'uomo, che sosteneva di essere stato mandato dai marziani, fu poi condannato in primo grado nel 2020 a un anno e quattro mesi di carcere.