Processo Morgan: Angelica Schiatti rifiuta il risarcimento e non ritira la querela per stalking

Il cantautore di "Paracetamolo" aveva poi attaccato anche l'etichetta discografica di Morgan: "Warner Music Italia ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore, nonostante fosse a conoscenza della situazione". Per questa ragione aveva deciso di interrompere ogni tipo di collaborazione con loro. "Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli interpreti del loro roster e nessuno dei loro dipendenti è più benvenuto ai miei concerti. Non sarà neanche un piacere incontrarli per strada. Chi si comporta in questo modo, restando in silenzio, è complice", aveva dichiarato. Dopo l'esplosione del caso, tuttavia, anche Warner Music Italia aveva preso una posizione netta contro Morgan attraverso un comunicato: "Alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana oggi, Warner Music Italy dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l'artista Morgan, lasciando che la questione venga discussa nelle opportune sedi."