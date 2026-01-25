Spaventata e determinata a proteggere i suoi figli, Santarelli ha deciso di denunciare tutto alla polizia postale. Le indagini sono state complesse e lunghe, ma hanno portato all'identificazione della responsabile, una donna più grande di lei che si nascondeva dietro profili e nickname. La donna imputata ha patteggiato una pena di nove mesi di carcere, sospesa a condizione che intraprenda un percorso di recupero: "Non bisogna mai perdere la speranza. Denunciare è fondamentale. Nessuno dovrebbe pensare di poter ferire impunemente gli altri sui social" ha commentato Elena Santarelli.