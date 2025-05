Una giornata di sole a Roma ha fornito l'atmosfera ideale per festeggiare la comunione di Greta, la secondogenita di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. La famiglia e tutti gli ospiti si sono riuniti a pranzo in un hotel nel centro di Roma, a due passi dal Vaticano. Eleganza e sobrio lusso hanno caratterizzato la giornata, con la conduttrice che ha condiviso sui social gli scatti più belli e il suo augurio per la sua bambina: "Oggi gioia, amore e serenità entrano nel tuo cuore Greta. Custodiscili per sempre e vivi per realizzare i tuoi sogni, noi saremo sempre accanto a te".