“Sei il mio faro - ha detto Elena Santarelli rivolgendosi a Bernardo Corradi prima di soffiare sulle candeline di una deliziosa torta a forma di cuore piena di fragole rosse - Mi hai trovato in un angolo con i pugni chiusi, grazie per avermi accolto nella tua vita e per sorreggermi sempre”. L’ex calciatore ha ringraziato gli ospiti: “Questa è la festa che celebra l'amore tra due persone che condividono un progetto di vita, ma anche l'amore verso i nostri familiari che ci hanno aiutato e poi l'amore verso gli amici. E' un modo per dirvi grazie, quando ci voltiamo sappiamo che non siamo soli”.