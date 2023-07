Elena Santarelli si gode un po' di relax a Sabaudia con la famiglia, ma non dimentica i follower a cui regala scatti seducenti in costume.

Elena Santarelli si gode un po' di relax in famiglia. A Sabaudia la modella è di casa e anche quest'anno non rinuncia a fare tappa nella località balneare. Con addosso un bikini discreto e accollato mette in mostra i suoi addominali scolpiti. Senza mostrare scorci di pelle nuda troppo audaci, Elena riesce a essere seducente. Il suo sorriso luminoso conquista i fan che la sommergono di cuoricini.

Una bella famiglia Elena Santarelli ha spento 41 candeline ad agosto. Un compleanno festeggiato a Venezia con tutta la famiglia, all'insegna della serenità. A Sabaudia Bernardo Corradi non è con lei, occupato con impegni di lavoro. La modella è in compagnia del fratello Emiliano e della cognata Anna e con loro si diverte tra chiacchiere sotto il sole, scatti sul bagnasciuga e qualche pizzetta a cui non rinuncia. E' serena e si vede dal bel sorriso che le illumina il volto.