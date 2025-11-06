Processo Morgan, l'avvocato del cantante: “Angelica Schiatti non ha rifiutato l'assegno da 100mila euro”

Angelica Schiatti ha ritirato in aula a Lecco l'assegno da 100mila euro consegnato come risarcimento da parte di Marco Castoldi, in arte Morgan. A chiarirlo è l'avvocato del cantante, Rossella Gallo, che dopo l’udienza ha spiegato che la somma è stata accettata come “acconto” e non respinta, come era stato inizialmente riportato. La precisazione è arrivata al termine dell’udienza in cui Morgan è imputato per stalking nei confronti della ex compagna.