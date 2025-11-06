Processo Morgan, l'avvocato del cantante: “Angelica Schiatti non ha rifiutato l'assegno da 100mila euro”

La precisazione del legale: "Lo ha ritirato come acconto su un asserito maggiore danno"
© Matteo "Baglyo" Baglioni
Angelica Schiatti ha ritirato in aula a Lecco l'assegno da 100mila euro consegnato come risarcimento da parte di Marco Castoldi, in arte Morgan. A chiarirlo è l'avvocato del cantante, Rossella Gallo, che dopo l’udienza ha spiegato che la somma è stata accettata come “acconto” e non respinta, come era stato inizialmente riportato. La precisazione è arrivata al termine dell’udienza in cui Morgan è imputato per stalking nei confronti della ex compagna.
L'avvocato Gallo, legale di Morgan, ha spiegato che "non risponde al vero che Schiatti abbia ufficialmente respinto, rifiutato, stracciato o rispedito al mittente l'assegno di 100mila euro a titolo di risarcimento proposto da Marco Castoldi". Il legale ha aggiunto che la cantante "ha personalmente ritirato in aula l'assegno consegnatole dal Tribunale". La precisazione è stata fornita al termine dell’udienza.
Secondo quanto riferito dal legale, Angelica Schiatti ha scelto di trattenere l'assegno come “acconto” su un presunto maggior danno che la cantante ritiene di aver subito. "Su domanda del giudice - ha proseguito Gallo - se intendesse rimettere la querela, a fronte di tale offerta da quest'ultimo ritenuta 'congrua' a titolo di risarcimento integrale di tutti i possibili pregiudizi conseguenti ai fatti oggetto di addebito, ha dichiarato di voler trattenere l'assegno quale 'acconto' su un asserito (allo stato non dimostrato) maggior danno".