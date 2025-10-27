Morgan rischia 9 mesi: insultò i poliziotti durante lo sfratto del 2019

Nel corso del processo, sono stati riportati i termini che avrebbero dato origine al procedimento. Morgan, secondo l'accusa, avrebbe definito gli agenti "mostri", "ignoranti" e "ridicoli", paragonandoli a "boia" e "becchini". Le espressioni sarebbero state pronunciate nel momento di maggiore tensione, quando l'artista si trovava di fronte alla perdita della casa che ospitava anche il suo studio di registrazione. Le immagini di quella giornata, riprese e diffuse all'epoca anche dai media, mostravano un clima concitato e carico di tensione.