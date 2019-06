Vittorio Sgarbi trova la casa a Morgan dopo lo sfratto

Se dopo lo sfatto Morgan si è lamentato perché a suo dire colleghi e amici non l'hanno aiutato, in suo soccorso arriva Vittorio Sgarbi. Lo storico e critico d'arte ha messo a disposizione del musicista il secondo piano di Palazzo Savorelli a Sutri, la cittadina della Tuscia di cui Sgarbi è sindaco. Il Palazzo, che ha una storia secolare, è immerso in un grande parco ed ospita le iniziative culturali promosse dal critico.