Sfratto avvenuto, Morgan lascia la sua casa di Monza e attacca tutti

Questa volta non c'è stato nessun rinvio. Morgan ha dovuto lasciare la sua casa di Monza , pignorata e messa all'asta. Lo sfratto è avvenuto intorno alle 9:30, di fronte a una piccola folla di giornalisti, fotografi, fan e curiosi. Il cantante, che ha lasciato la casa di sua spontanea volontà, non ha risparmiato attacchi ad Asia Argento ("E' cattiva") e a colleghi come Vasco, Jovanotti e Ligabue.

Il cantante se l'è presa con chi non avrebbe voluto aiutarlo perché troppo egoista e concentrato sulla propria carriera. "A loro interessa solo fare il loro disco, come se fosse ancora importante" ha detto. Ma le parole più dure le ha riservate ad Asia Argento. "Lei ha firmato per lo sgombero della casa ma lo ha fatto per sadismo, perché è cattiva - ha detto -. Perché lei non ha bisogno di quei soldi, perché ne ha talmente tanti, ma talmente tanti...". In quanto ai colleghi Morgan ha detto di non avere amici, perché tutti, "da Vasco, a Ligabue, Jovanotti... chiunque. Sono degli individualisti, egoisti a cui interessa solo fare il proprio disco".