Il documentario di Gabriel Cash, "Diario di un'artista", tra arte contemporanea, arteterapia e fragilità

Il progetto nasce dall’esigenza di esplorare il rapporto tra creatività, vissuto personale e trasformazione, attraverso le testimonianze e i percorsi di alcuni protagonisti del mondo dell’arte. Nel documentario intervengono Teresa Coratella, artista e arte terapeuta, Tony Esposito, musicista e artista, Giancarlino Benedetti Corcos, artista e ceramista, Adelaide Innocenti, artista e performer, e Rossana Coratella, poetessa e performer.