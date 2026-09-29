È morto Umberto Pizzi, il fotografo che raccontò l'Italia della "Dolce Vita"

Il suo obiettivo ha attraversato decenni. Pizzi fotografò gli anni ruggenti della "Dolce Vita" e alcune delle coppie più celebri del jet set nazionale e internazionale, come Elizabeth Taylor e Richard Burton. A cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta concentrò il suo lavoro sul panorama romano, scolpendo nella memoria collettiva i suoi miti e le sue contraddizioni. Pizzi non fu solo un fotografo di celebrità: nei suoi scatti entrarono anche la politica e il potere.