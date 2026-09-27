Amanda Knox a "Verissimo": "Se sono qui è grazie a mio marito, la famiglia di Meredith si sente ferita dalla persona sbagliata"

Ospite a "Verissimo" Amanda Knox, a quasi vent'anni dal delitto di Perugia, torna a parlare della morte di Meredith Kercher, del rapporto con Raffaele Sollecito e della sua nuova vita presentando al pubblico di Canale 5 suo marito Christopher Gerald Robinson e i loro due figli Eureka ed Echo. "Non sarei qui se non fosse per mio marito, lui mi ha trovata in una libreria sotto terra mentre provavo a rimanere anonima quando in realtà non era possibile. Lui mi ha incoraggiata a difendermi e ad alzare la mia voce, è grazie a lui se oggi sono qui a raccontare la mia storia" dice in un ottimo italiano a Silvia Toffanin.