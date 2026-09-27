Heather Parisi sulla figlia Jacqueline: "I fans non sanno la nostra storia, il nostro rapporto era speciale"

A "Verissimo" Heather Parisi torna a parlare del suo rapporto con la figlia Jacqueline, compagna del cantautore romano Ultimo da cui ha avuto un figlio. "Ancora non ho conosciuto mio nipote Enea ma non sono venuta qui per fare polemica" dice a Silvia Toffanin.
"Ammetto a volte di aver detto delle bugie bianche ai curiosi che mi facevano domande sul rapporto con mia figlia - racconta la showgirl - Se l'ho fatto è per proteggerla, per me è sempre stata la mia bimba e io la sua mamma orso". Nel corso dell'intervista Heather Parisi ha spiegato quanto la lontananza da sua figlia Jacqueline sia diventato un argomento d'interesse per i fans: "Le persone che mi seguono sono poco pazienti in fatto di polemiche e pettegolezzi, in generale i fans non sanno veramente quella che è la nostra storia, per questo dovrebbero fare un passo indietro e dire meno cattiverie. Dovrebbero aspettare che lei e io ci chiariamo e parliamo".
E conclude: "Jacqueline sa qual è la verità e io anche. Lei era la mia bimba, la mia coccola, avevamo un rapporto straordinario come ho con gli altri miei figli. Sono sicura che un giorno ci chiariremo".