Heather Parisi sulla figlia Jacqueline: "I fans non sanno la nostra storia, il nostro rapporto era speciale"

"Ammetto a volte di aver detto delle bugie bianche ai curiosi che mi facevano domande sul rapporto con mia figlia - racconta la showgirl - Se l'ho fatto è per proteggerla, per me è sempre stata la mia bimba e io la sua mamma orso". Nel corso dell'intervista Heather Parisi ha spiegato quanto la lontananza da sua figlia Jacqueline sia diventato un argomento d'interesse per i fans: "Le persone che mi seguono sono poco pazienti in fatto di polemiche e pettegolezzi, in generale i fans non sanno veramente quella che è la nostra storia, per questo dovrebbero fare un passo indietro e dire meno cattiverie. Dovrebbero aspettare che lei e io ci chiariamo e parliamo".