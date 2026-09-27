Samira Lui sul fidanzato Luigi: "Proposta di matrimonio? Se arriva..."

Ospite a "Verissimo" Samira Lui parla del suo rapporto con Luigi Punzo e confida a Silvia Toffanin: "L'amore va bene, va tutto bene. Siamo felici" dice la conduttrice de "La Ruota della Fortuna".
"Gerry lo chiamo Sandokan" scherza. Poi sulla sua relazione d'amore Samira aggiunge: "Stiamo insieme da otto anni, sono tanti ma sembra ieri che ci siamo conosciuti. È stato sempre il mio sostenitore numero uno, mi ha sempre spronata e accompagnata anche nella scelta di varie decisioni. È sempre vicino al mio lavoro e alla mia vita personale, ha un carisma incredibile e mi piace da morire. Io sono una persona molto razionale e pacata, mentre lui ha un'energia che mi aiuta e compensa tantissimo il mio carattere".
Infine Samira Lui smentisce i rumors su una possibile proposta di matrimonio ricevuta: "Non c'è nessuna proposta, smentisco ufficialmente questa notizia. Gli anelli che porto sono regali suoi ma nulla di legato alle nozze. Io ovviamente una proposta la vorrei, se arriva…".