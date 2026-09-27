Samira Lui sul fidanzato Luigi: "Proposta di matrimonio? Se arriva..."

"Gerry lo chiamo Sandokan" scherza. Poi sulla sua relazione d'amore Samira aggiunge: "Stiamo insieme da otto anni, sono tanti ma sembra ieri che ci siamo conosciuti. È stato sempre il mio sostenitore numero uno, mi ha sempre spronata e accompagnata anche nella scelta di varie decisioni. È sempre vicino al mio lavoro e alla mia vita personale, ha un carisma incredibile e mi piace da morire. Io sono una persona molto razionale e pacata, mentre lui ha un'energia che mi aiuta e compensa tantissimo il mio carattere".