"Il mio nome è Carlo", la mamma di Acutis: "La sua stella brilla ancora"

"La stella di mio figlio Carlo brilla ancora in cielo". Ospite a "Verissimo" Antonia Salzano ha ricordato Carlo Acutis, a quasi vent'anni dalla sua prematura scomparsa e a un anno dalla canonizzazione. Sulla storia straordinaria del primo "santo di Internet", domani, 27 settembre, andrà in onda su Canale 5 "Il mio nome è Carlo", tv movie co-prodotto da Rti e Movie Magic International con protagonista Samuele Carrino.
"Non è una stella che si spegne ma una luce di speranza per tanti giovani", prosegue la mamma del quindicenne, morto il 12 ottobre del 2006 per una leucemia fulminante, che sul suo lascito spirituale dice: "Il messaggio di Carlo è che esiste una vita oltre per la quale siamo chiamati a fare grandi così ed è possibile vivere già su questa terra la relazione con il Signore, nonostante il brusio delle città e tutto quello che ci circonda che a volte sembra distrarci".
In studio accanto ad Antonia Salzano, Samuele Carrino confida l'emozione provata sul set del film quando per la prima volta si è calato nella vita di fede del giovane Carlo Acutis. "Ho vissuto un momento toccante perché interpretare un ragazzo realmente esistito, in questo caso un santo, è stata una grandissima responsabilità", dice l'attore secondo il quale il "peso sentito sulle spalle" gli ha infuso la forza per raccontare una storia "bellissima".