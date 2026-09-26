"Il mio nome è Carlo", la mamma di Acutis: "La sua stella brilla ancora"

"Non è una stella che si spegne ma una luce di speranza per tanti giovani", prosegue la mamma del quindicenne, morto il 12 ottobre del 2006 per una leucemia fulminante, che sul suo lascito spirituale dice: "Il messaggio di Carlo è che esiste una vita oltre per la quale siamo chiamati a fare grandi così ed è possibile vivere già su questa terra la relazione con il Signore, nonostante il brusio delle città e tutto quello che ci circonda che a volte sembra distrarci".