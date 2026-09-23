Arriva su Canale 5 "Il mio nome è Carlo", il tv movie sul giovane santo

La donna ha poi voluto replicare a chi indirettamente ha avanzato dubbi sulla canonizzazione del figlio. "C'è chi ha detto che siamo molto ricchi e abbiamo comprato i miracoli, ma i miracoli non si comprano, non si compra il toccare il cuore, perché può farlo solo Gesù'', ha detto, precisando che i miracoli presi in considerazione sono stati due, "ma ce ne sono stati tantissimi e continuano a essercene in tutto il mondo". Uno di questi, fa intendere, è forse l'essere rimasta nuovamente incinta dopo la sua morte e aver dato alla luce due bambini: "I gemelli sono arrivati quattro anni dopo, io ormai avevo perso le speranze di poter diventare madre di nuovo e avevo e iniziato le pratiche per l'adozione, ma Carlo mi è apparso in sogno e mi ha annunciato che ce l'avrei fatta".