Le accuse rivolte da Denis nei confronti di medici, strutture sanitarie, produttori di dispositivi medici e istituzioni rappresentano la sua testimonianza personale e non equivalgono ad accertamenti giudiziari. Tra le frasi più dure contenute nell'ultimo scritto dell'attore c'è quella relativa ai numerosi accessi alle strutture di emergenza. “Mi sono recato dodici volte al pronto soccorso in un anno. La risposta iniziale è sempre stata: 'Non avete nulla'” ha raccontato Denis. L'attore aveva descritto una condizione di progressiva solitudine e di perdita dell'autonomia, sostenendo di non riuscire più nemmeno a provvedere autonomamente a esigenze essenziali come lavarsi e nutrirsi. Nel suo messaggio ha parlato anche dell'encefalomielite mialgica, una patologia invalidante, denunciando quella che riteneva una insufficiente attenzione nei confronti della malattia e della ricerca scientifica.