Spagna, via libera all'eutanasia di una 24enne contro il volere del padre

Non è ancora una battaglia conclusa, ma ormai poco ci manca. Dopo aver ricevuto una sentenza favorevole dal tribunale di Barcellona e dall'Alta corte di giustizia della Catalogna, Noelia ha ricevuto ulteriore supporto dalla Corte suprema spagnola. Secondo i togati madrileni la 24enne ha diritto all'eutanasia perché maggiorenne e perché ha dalla sua anche l’autorizzazione della Commissione di valutazione, che nell'estate 2024 avevano già passato in rassegna il suo caso schierandosi dalla parte della giovane. Il legale del padre ha però annunciato che presenterà un ulteriore ricorso, questa volta alla Corte costituzionale: per ribaltare le precedenti sentenze dovrebbe dimostrare che la decisione dei giudici viola un diritto fondamentale del genitore.