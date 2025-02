Fine vita, la Toscana approva la legge | Il Presidente Giani a Tgcom24: "Gratuità e possibilità di essere seguiti con un protocollo definito"

Il Presidente ci tiene a precisare: "Non è eutanasia ma è fissare le norme che dal punto dei vista della cura medica indichino un processo che già la Corte Costituzionale ha definito. Prima di lasciarlo a una Asl all'altra in modo diverso, preferiamo che ci sia un quadro normativo comune nella Regione recependo i principi già sanciti dalla Corte che possano porsi in un quadro di uguaglianza." Per Giani, dunque, è una legge che più che fissare principi vuole essere di regolamentazione medico-amministrativa. "Cerchiamo di mettere ordine e di fissare una procedura, un protocollo, per razionalizzare quello che avviene nelle Asl", ha concluso