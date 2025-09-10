Suicidi in crescita in ogni angolo del globo: i giovani e gli uomini le categorie più a rischio

Al solito, è relativamente facile snocciolare numeri e statistiche. Più complesso è, invece, indagare sulle cause del fenomeno. Il suicidio, infatti, è il risultato di molteplici fattori (genetici, biologici, individuali e ambientali) e, come sottolineato anche dall'OMS, la malattia psichiatrica non è l'unico fattore di rischio.