Uruguay approva legge che legalizza l'eutanasia: primo Paese dell'America Latina

Il Senato uruguaiano ha approvato un disegno di legge che legalizza l'eutanasia. Il provvedimento mira a garantire il diritto a "affrontare la morte con dignità", depenalizzando l'eutanasia per gli adulti mentalmente sani che si trovano nella fase terminale di malattie incurabili e irreversibili o che ne soffrono in modo insopportabile. La discussione in aula è durata oltre 10 ore e alla fine tutti i membri del partito al governo hanno espresso sostegno all'iniziativa, così come alcuni dei partiti di opposizione. L'Uruguay diventa così il primo Paese dell'America Latina, prevalentemente cattolica, a consentire l'eutanasia per via legislativa.