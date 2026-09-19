La campanella suona anche in ospedale: così la scuola entra nelle stanze dei bambini

Lei come vive personalmente questa responsabilità?

Per me come dirigente, e ancora di più per i docenti, è un'esperienza forte che tocca emotivamente nel profondo e fa mettere in gioco tutte le energie. Si tratta di un’esperienza forte, come detto, ma altrettanto voluta. La "Salvo d’Acquisto" è stata infatti la mia prima scelta, guidata appunto dalla presenza della Scuola in ospedale, elemento che ha influito in maniera importante sulla mia decisione di assumere l’incarico dell’Istituto comprensivo. E’ una responsabilità che ti mette alla prova, con te stesso prima ancora che con gli altri. E questo, ovviamente, vale anche per gli insegnanti.



E infatti chiediamo proprio a loro, che la vivono ogni giorno in maniera diretta, di fornire una propria visione della Scuola in ospedale. Intervengono Enrico Beretta, Maria Rosa Maggioni e Lorena Almansi, i referenti della sezione ospedaliera per i tre ordini di scuola.

L’anno scolastico 2026 - 2027 a livello provinciale si è aperto ufficialmente proprio al Centro Maria Letizia Verga, alla presenza della dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Monza, la professoressa Elena Centemero. Un segnale concreto di vicinanza e un modo per dare visibilità alla realtà delle scuole ospedaliere. Questa tipologia scolastica è un’alleanza tra la medicina e la pedagogia, è il luogo dove studiare significa continuare a progettare il domani. Per i nostri alunni le lezioni non sono un modo per passare il tempo, ma un impegno quotidiano, un ponte fra la situazione attuale e il loro futuro, cioè il rientro a scuola.