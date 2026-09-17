"Alarm Clock Anxiety", ecco i cinque rimedi per combattere l'ansia da sveglia

Il rito del buon risveglio - “Molte persone non reagiscono negativamente alla sveglia in sé, ma a ciò che essa anticipa”, spiega la psicologa e psicoterapeuta Monica Mellone. La soluzione, suggerisce, è provare a costruire associazioni positive con il mattino e preparare gradualmente il ritorno alla routine, senza pretendere di ripartire subito a pieno regime. A cominciare dalla prima colazione Per il 72% degli italiani è la colazione il rituale capace di rendere più piacevole l’inizio della giornata. Il 61% dice inoltre che concedersela con calma migliora l’umore nelle ore successive. E al centro di questo piccolo rito c’è lui: il caffè. Per il 65% degli italiani è il gesto che dà ufficialmente il via alla giornata, mentre per il 52% è anche sinonimo di condivisione e socialità. La tazzina, insomma, diventa una sorta di zona franca tra il sonno e il mondo reale: quei pochi minuti in cui non siamo ancora completamente dentro la giornata.