Back to school, il "galateo" digitale per genitori: basta album fotografici dei figli, chat di classe infinite, abuso di social e IA

Eppure, sono pieni di bambini più piccoli. Spesso, siamo noi stessi ad accompagnare i nostri figli in questi mondi. Perché non conosciamo tali limiti di età, perché pensiamo che i nostri figli siano più grandi della loro età anagrafica e sappiano confrontarsi con tutto quello che trovano online o semplicemente perché lo smartphone sembra un’ottima babysitter.