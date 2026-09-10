Riapre dopo 20 anni la scuola di Ginostra: primo giorno in classe per Aysha, sarà l'unica alunna

Visibilmente emozionata, con lo zainetto sulle spalle e accompagnata dai genitori, la bambina è stata accolta dalla maestra Laura Mongi che la seguirà nel percorso scolastico. La riapertura della scuola del piccolo paesino (40 abitanti) è il frutto della perseveranza dei genitori di Aysha che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie, che hanno perorato la causa presso l'istruzione scolastica provinciale.