Riapre dopo 20 anni la scuola di Ginostra: primo giorno in classe per Aysha, sarà l'unica alunna
Con lei la maestra Laura Mongi, arrivata appositamente nel piccolo borgo; l'aula sarà ricavata in un locale della chiesa di San Vincenzo Ferreri
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Se non è storia, poco ci manca. Dopo oltre vent'anni dall'ultima volta, nella mattinata di giovedì 10 settembre, è tornata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Eolie (Messina), la campanella del primo giorno di scuola. Un evento quasi epocale per accogliere la piccola Aysha, l'unica scolara del borgo che frequenterà la prima classe della scuola elementare.
L'emozione del primo giorno
Visibilmente emozionata, con lo zainetto sulle spalle e accompagnata dai genitori, la bambina è stata accolta dalla maestra Laura Mongi che la seguirà nel percorso scolastico. La riapertura della scuola del piccolo paesino (40 abitanti) è il frutto della perseveranza dei genitori di Aysha che hanno trovato un valido supporto nell'amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie, che hanno perorato la causa presso l'istruzione scolastica provinciale.
"Per noi è una conquista"
Non da ultimo, anche il sostegno dell'arcivescovo Giovanni Accolla che ha messo a disposizione come aula, a titolo gratuito, uno dei locali della chiesa di San Vincenzo Ferreri, recentemente ristrutturati. "Per noi è una conquista, siamo davvero felici - aveva raccontato la madre in diretta a "Mattino Cinque" mesi fa, quando dalle autorità competenti era arrivato il via libera alla riapertura della scuola - Quando c’è determinazione e sinergia tra tutti, anche realtà complesse riescono a garantire un percorso educativo".