Scuola riaperta dopo 20 anni a Ginostra, la madre dell’unica alunna: "È una conquista"
La donna interviene, in diretta, a "Mattino Cinque": "Quando c’è determinazione e sinergia tra le istituzioni, si può riuscire"
© Da video
A Ginostra, frazione dell’isola di Stromboli, a settembre la scuola tornerà ad aprire le porte dopo vent’anni di chiusura, pur avendo in aula una sola alunna. Una decisione accolta con grande entusiasmo dalla famiglia della bambina.
"Per noi è una conquista, siamo davvero felici", racconta la madre in diretta a "Mattino Cinque", evidenziando quanto il diritto allo studio sia fondamentale, soprattutto nei contesti più isolati.
La donna sottolinea come il risultato sia stato possibile grazie a una collaborazione efficace tra i diversi livelli istituzionali: "Quando c’è determinazione e sinergia tra tutti, anche realtà complesse riescono a garantire un percorso educativo".
L’obiettivo ora è permettere alla bambina di seguire regolarmente le lezioni, con l’arrivo, a partire dall’autunno, di un insegnante che si trasferirà sull’isola per assicurare continuità didattica.
In passato la famiglia aveva preso in considerazione anche l’istruzione parentale, ma l’idea non ha mai davvero convinto. "La scuola è sempre stata la nostra prima scelta", spiega la madre.
"Volevamo una formazione come nel resto d'Italia e del mondo", continua la donna. "Inoltre, l’istruzione a casa avrebbe richiesto un impegno diretto da parte mia e non possiedo la stessa preparazione di un docente".