Mestre, nella scuola a maggioranza bengalese tra ritiri a raffica e prove di integrazione

La scelta dei genitori di cambiare istituto ai propri figli continua a far discutere. "Perché sono considerati stranieri se i figli sono nati qui, e noi lavoriamo e paghiamo le tasse?", si domanda una residente. "Per stare dietro a loro che non sanno la lingua stanno indietro gli italiani", dice un'altra. Giulia e suo marito spiegano le ragioni dietro la loro decisione. "All'inizio eravamo felici perché vedevamo una scuola piena di creatività. Il problema è arrivato dopo quando si è trattato di avere delle esigenze di socializzazione", affermano i due genitori, che poi raccontano la difficoltà di integrazione tra loro figlio e i compagni bengalesi: "Ismaele aveva due amichetti, cercavamo di invitarli a casa nostra ma non c'era proprio verso".