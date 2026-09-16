Milano, alle medie tenta di strozzare il compagno di classe che perde i sensi e finisce in ospedale

A Rozzano (Milano), all'Istituto comprensivo Monte Amiata di via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.