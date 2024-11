Roma, una 12enne accoltella un compagno nel cortile della scuola: lui non è grave

Una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno nel cortile della scuola in un comune alle porte di Roma. Dopo aver colpito il compagno, che è rimasto ferito, ma non è in gravi condizioni, la 12enne è fuggita e successivamente ha chiamato in lacrime i carabinieri che l'hanno trovata seduta su un marciapiede vicino all'istituto scolastico. A quanto pare, il gesto sarebbe riconducibile a screzi scolastici: forse il ragazzino avrebbe fatto la spia con una professoressa su un compito.