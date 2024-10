Caserta, preside aggredita da 17enne: colpita con pugno alla tempia

A Castel Volturno (Caserta) i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un 17enne che avrebbe aggredito la preside del locale istituto alberghiero, colpendola con un pugno alla tempia. Secondo quanto accertato dai militari, anche in base alla denuncia della 56enne dirigente scolastica, il ragazzo, ex alunno dell'istituto superiore che si era ritirato l'anno scorso, si è presentato a scuola perché voleva essere riammesso ai corsi mattutini, e una volta giunto nell'atrio avrebbe iniziato a urlare contro la dirigente, che era nel corridoio. Poi l'aggressione e l'arrivo dei carabinieri.