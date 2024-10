Bolzano, pm: "La 14enne non è stata stuprata ma aggredita e palpeggiata"

Il procuratore aggiunto, che guida l'ufficio di Bolzano dal 2023 in attesa che il Csm nomini il Procuratore della Repubblica, chiarisce anche che, allo stato attuale delle indagini, non risulta che la giovane "sia stata trascinata dietro un cespuglio", né che la "violenza sia durata almeno 15 minuti" o che vi "sia stato un tentativo di fuga" da parte dell'accusato. Il comunicato è stato inviato ai giornalisti per "precisare" alcuni fatti pubblicati in "articoli di stampa" che non emergono dalle "indagini finora eseguite".