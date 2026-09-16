Brescia, sospetta salmonella nelle mense scolastiche: 89 contagiati, 14 bambini in ospedale

Al momento non è ancora dato sapere se effettivamente la salmonella, il batterio più comune nei casi di infezioni trasmesse da alimenti, fosse effettivamente presente negli alimenti serviti e consumati a scuola dagli studenti. Proprio sul cibo sono infatti ancora in corso gli accertamenti di laboratorio. "I risultati saranno disponibili tra qualche giorno", ha fatto sapere Ats Brescia, precisando che resta da verificare se nei cibi esaminati sia presente lo stesso microrganismo individuato nei pazienti. Nel frattempo, il centro cottura è tenuto sotto osservazione ed è fermo da lunedì 14 settembre. "Il centro cottura sotto osservazione ha preparato 219 pasti il giorno 10 settembre e 210 pasti il giorno 11 settembre", ha precisato Ats, rassicurando che da lunedì i pasti sono preparati in altri centri cottura "non interessati dalla vicenda".