Udine, 50 scout minorenni mangiano pasta con formaggio e tonno e si sentono male: ipotesi intossicazione

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Hanno mangiato pasta con tonno e formaggio a pranzo, poi hanno iniziato a stare male. Una cinquantina di scout, tutti minorenni, avrebbe subito una brutta intossicazione alimentare mentre stava svolgendo un campo nel Comune di Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. I sintomi variano dalla forte nausea fino al vomito.
I soccorsi e l'emergenza sanitaria
Vista l'ampia diffusione della presunta intossicazione, la centrale operativa regionale Sores Fvg ha dichiarato l'emergenza sanitaria, inviando sul posto numerosi mezzi di soccorso. In loco, nei pressi del campo sportivo del paese dove stavano trascorrendo il giorno di Ferragosto, i capi scout hanno spiegato all'équipe medica di aver appunto mangiato pasta col tonno e formaggio prima di sentirsi tutti male.
Le condizioni degli scout
Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe alcun paziente considerato in gravi condizioni. Ma, secondo quanto emerge, di ora in ora il numero dei giovanissimi intossicati continua a crescere.