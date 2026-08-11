Tenta di salvare giovane scout caduto in una scarpata, morto 59enne accompagnatore

A quanto riferito dai soccorritori intervenuti sul posto, un capo scout ha chiamato il 112 per chiedere aiuto iniziando le manovre di rianimazione. La centrale operativa del 118 ha inviato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Orsaro, l'elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello, l'elicottero 118 di Parma e l'ambulanza. La centrale operativa 115 ha inviato una squadra di Vigili del Fuoco e l'elicottero decollato dal Nucleo Volo di Bologna. Gli operatori del Soccorso Alpino hanno continuato la rianimazione cardio polmonare. È stato tentata anche la rianimazione attraverso il defibrillatore, purtroppo senza esito. Il ragazzino ferito, con una probabile frattura agli arti inferiori è stato recuperato con tecniche alpinistiche sulla barella portantina e consegnato al personale di Eli-Parma che lo ha trasferito all'Ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravità. Anche la salma, una volta avuta l'autorizzazione dal Pubblico Ministero di turno, è stata recuperata con la stessa tecnica.