Torino, morta a 94 anni con gravi ustioni sulla pelle: "Sono stata dal parrucchiere"

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È andata dal parrucchiere verso inizio luglio poi, dopo nemmeno un mese, è deceduta in ospedale per le conseguenze di gravi lesioni e ustioni diffuse su gran parte del corpo. La procura di Torino ha aperto un'indagine sulla morte di una donna di 94 anni, residente nel centro del capoluogo piemontese insieme alla sorella, che ha perso la vita martedì 4 agosto dopo due settimane di ricovero all'ospedale Mauriziano. Sul corpo è stata già compiuta l'autopsia, ma per comprendere se ci sia una correlazione diretta tra il trattamento ai capelli e il decesso bisognerà attendere i risultati di ulteriori esami specialistici.
Le condizioni "buone" dell'anziana e le ustioni
Ricoverata a partire dal 20 luglio dopo essere stata portata in pronto soccorso, era stata la stessa anziana a raccontare all'equipe medica torinese di essere stata dal parrucchiere qualche settimana prima. Stando al fascicolo sanitario della donna, la 94enne prima del ricovero era in buone condizioni fisiche e mentali e senza patologie pregresse rilevanti. Non erano stati rilevati nemmeno incidenti domestici o traumi di qualunque tipo che potessero spiegare le lesioni fatali.
Le ipotesi sul tavolo
Subito dopo la segnalazione dell'ospedale, la procura di Torino ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sulla salma della donna. Tra gli obiettivi degli esami sul cadavere c'è anche quello di verificare se a causare le ustioni o il peggioramento delle condizioni di salute dell'anziana sia stata l'eventuale esposizione della 94enne a sostanze usate dal parrucchiere. Altra ipotesi sul tavolo è quella della reazione avversa a un farmaco, in particolare la cosiddetta necrolisi epidermica tossica: una reazione cutanea grave e rara, scatenata da medicinali, che causa febbre, dolore e un vasto distacco della pelle simile a un'ustione. Al momento l'inchiesta rimane senza indagati.