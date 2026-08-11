Torino, morta a 94 anni con gravi ustioni sulla pelle: "Sono stata dal parrucchiere"

È andata dal parrucchiere verso inizio luglio poi, dopo nemmeno un mese, è deceduta in ospedale per le conseguenze di gravi lesioni e ustioni diffuse su gran parte del corpo. La procura di Torino ha aperto un'indagine sulla morte di una donna di 94 anni, residente nel centro del capoluogo piemontese insieme alla sorella, che ha perso la vita martedì 4 agosto dopo due settimane di ricovero all'ospedale Mauriziano. Sul corpo è stata già compiuta l'autopsia, ma per comprendere se ci sia una correlazione diretta tra il trattamento ai capelli e il decesso bisognerà attendere i risultati di ulteriori esami specialistici.