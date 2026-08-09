Anche Geoff Payne ha sempre escluso che il figlio volesse togliersi la vita. "Non ho dubbi che Liam volesse vivere. Non mi passa nemmeno per la testa che volesse farsi del male", ha dichiarato agli investigatori. Secondo il padre, quando era sotto l'effetto delle sostanze Liam "non fosse in controllo di quello che faceva" e, semplicemente, "non fosse Liam". Gli esami tossicologici effettuati dopo la morte avevano rilevato alcol e cocaina, oltre a un farmaco prescritto. La morte era stata provocata dai gravi traumi e dalle emorragie conseguenti alla caduta.