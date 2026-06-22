Attrice di "The Ring", la madre: "Dipendente dalle droghe dopo un incidente alla schiena"

Charlotte Casiraghi, le foto della figlia di Carolina di Monaco
© Instagram | Charlotte Casiraghi
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La madre di Daveigh Chase racconta in un'intervista al Daily Mail che non vedeva la figlia dal 2019 e che i suoi problemi erano iniziati quando aveva assunto antidolorifici dopo un infortunio alla schiena causato da un incidente in moto
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La madre di Daveigh Chase, l'attrice di "The Ring" trovata morta a 35 anni il 17 giugno scorso, ha parlato con il Daily Mail della tragica fine della figlia. "All'inizio ho pensato che fosse una notizia falsa. Ma poi, all’improvviso, l'ho vista su diversi siti e ho capito che non era una bufala", ha detto Cathy Chase, raccontando la sua reazione alla morte di Daveigh, che aveva visto per l’ultima volta nel 2019.
Cathy ha anche raccontato che di notte era solita scorrere regolarmente vari social media e il sito web del medico legale della contea di Los Angeles, alla ricerca di tracce di sua figlia che lottava da anni contro la dipendenza da droghe. Secondo Cathy, tutto era iniziato dopo che Daveigh aveva assunto antidolorifici in seguito a un infortunio alla schiena causato da un incidente in moto circa un decennio fa. Da allora, la ragazza "cercava droghe e frequentava le persone sbagliate", ha dichiarato la madre sempre al Daily Mail.
L’ultima volta che Cathy — un’ex infermiera che ha dichiarato di essersi trasferita dall’Oregon a Los Angeles per sostenere la carriera di attrice della figlia — sostiene di aver visto sua figlia è stato nell’ottobre 2019, mentre le faceva visita in carcere. Aveva programmato di andare a prendere Daveigh dopo il suo rilascio, ma "quando sono arrivata lì, lei non mi ha mai aspettata".
"Sono andata a prenderla il giorno dopo il suo rilascio perché non sapevo che fosse stata rilasciata in anticipo. Non riesco a smettere di incolpare me stessa per questo. È tornata in strada". Da allora, Cathy ha detto di aver perso completamente i contatti con Daveigh.
Daveigh ha iniziato la sua carriera da attrice con diversi ruoli da protagonista in film come la versione doppiata di “Il viaggio di Chihiro”, “Lilo & Stitch”, “Donnie Darko” e “The Ring”, per cui ha vinto un MTV Movie Award come Miglior Cattiva. Il suo ultimo ruolo è stato nel film del 2016 “American Romance”.
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