Attrice di "The Ring", la madre: "Dipendente dalle droghe dopo un incidente alla schiena"

La madre di Daveigh Chase, l'attrice di "The Ring" trovata morta a 35 anni il 17 giugno scorso, ha parlato con il Daily Mail della tragica fine della figlia. "All'inizio ho pensato che fosse una notizia falsa. Ma poi, all’improvviso, l'ho vista su diversi siti e ho capito che non era una bufala", ha detto Cathy Chase, raccontando la sua reazione alla morte di Daveigh, che aveva visto per l’ultima volta nel 2019.