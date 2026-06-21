L'attrice ha deciso di intervenire direttamente per chiarire il significato del suo messaggio. Rispondendo alle critiche, ha spiegato che il tema dell'accettazione del corpo non dovrebbe dipendere dalla taglia o dalla costituzione fisica di una persona. Arianna Montefiori ha sottolineato che il corpo mostrato oggi non è quello che sente più vicino alla propria immagine abituale, ma che rappresenta una conseguenza naturale della gravidanza e del parto. Per questo motivo, ha spiegato di voler imparare ad accettarlo e a concedergli il tempo necessario per ritrovare il proprio equilibrio. Nel suo intervento ha inoltre ribadito che ogni donna vive un rapporto diverso con il proprio aspetto e che anche chi è considerata magra può attraversare momenti di disagio o difficoltà nell'accettare i cambiamenti fisici.