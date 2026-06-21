Arianna Montefiori, Briga e Allegra © Instagram
A tre mesi dalla nascita della piccola Allegra, Arianna Montefiori ha scelto di condividere con i suoi follower una riflessione molto personale sul periodo successivo alla gravidanza. Attraverso un video pubblicato sui social, l'attrice ha mostrato senza filtri i cambiamenti del proprio corpo dopo il parto, lanciando un messaggio che invita all'accettazione e alla pazienza. Il post ha raccolto molti consensi, ma ha anche acceso il dibattito tra gli utenti.
Il messaggio sul post parto condiviso sui social
Nel filmato pubblicato online, Arianna Montefiori mostra le proprie forme a tre mesi dalla nascita della figlia. Ad accompagnare le immagini c'è una riflessione dedicata a una fase che molte donne si trovano ad affrontare dopo la gravidanza. "Il post parto è un momento tanto delicato... dobbiamo essere gentili con il nostro corpo", ha scritto l'attrice, sottolineando l'importanza di concedersi tempo e comprensione durante un percorso di trasformazione fisica ed emotiva. Le sue parole hanno trovato immediatamente il sostegno di numerose mamme che si sono riconosciute nelle difficoltà e nelle fragilità di questo periodo.
Le critiche ricevute dagli utenti
Accanto ai messaggi di incoraggiamento non sono però mancate le contestazioni. Alcuni utenti hanno infatti osservato come Arianna Montefiori abbia comunque una corporatura molto esile, e la sua esperienza, a loro giudizio, non sarebbe rappresentativa delle difficoltà vissute da molte donne dopo una gravidanza.
Tra i commenti più critici c'è chi ha sostenuto che i corpi post parto possano essere molto diversi e che mostrare una condizione fisica considerata da molti già vicina ai canoni estetici tradizionali rischierebbe di generare ulteriore frustrazione in chi, anche a distanza di anni, non è riuscita a recuperare il rapporto con il proprio corpo.
La risposta di Arianna Montefiori
L'attrice ha deciso di intervenire direttamente per chiarire il significato del suo messaggio. Rispondendo alle critiche, ha spiegato che il tema dell'accettazione del corpo non dovrebbe dipendere dalla taglia o dalla costituzione fisica di una persona. Arianna Montefiori ha sottolineato che il corpo mostrato oggi non è quello che sente più vicino alla propria immagine abituale, ma che rappresenta una conseguenza naturale della gravidanza e del parto. Per questo motivo, ha spiegato di voler imparare ad accettarlo e a concedergli il tempo necessario per ritrovare il proprio equilibrio. Nel suo intervento ha inoltre ribadito che ogni donna vive un rapporto diverso con il proprio aspetto e che anche chi è considerata magra può attraversare momenti di disagio o difficoltà nell'accettare i cambiamenti fisici.
Un periodo intenso tra gioia e dolore
Dietro questa riflessione c'è anche un momento particolarmente delicato della vita dell'attrice. Negli ultimi mesi Arianna Montefiori ha infatti vissuto emozioni profondamente contrastanti. Da una parte la felicità per l'arrivo della figlia Allegra, nata dall'amore con il marito Briga; dall'altra il dolore per la perdita del padre, un lutto affrontato proprio durante una fase già molto complessa come quella del post parto.