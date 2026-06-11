Arianna Montefiori e la dedica alla figlia Allegra: "Sei la mia forza più grande"

Arianna Montefiori, attrice e moglie del cantautore Briga, torna a sorridere dopo giorni difficili segnati dalla scomparsa del padre, Luigi Montefiori, conosciuto come George Eastman al cinema. L'attore era malato da diverso tempo e aveva già avuto un infarto nel 2020. Per Arianna, che aveva un legame speciale e intenso con lui, è stata una perdita molto pesante. A risollevarla, però, c'è la piccola Allegra, come ha raccontato in un carosello su Instagram composto da teneri scatti.