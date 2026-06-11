torna il sorriso

Arianna Montefiori e la dedica alla figlia Allegra: "Sei la mia forza più grande"

L'attrice ha condiviso sui social dei teneri scatti insieme alla figlia, nata dall'amore con il cantante Briga

11 Giu 2026 - 14:11
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Arianna Montefiori, attrice e moglie del cantautore Briga, torna a sorridere dopo giorni difficili segnati dalla scomparsa del padre, Luigi Montefiori, conosciuto come George Eastman al cinema. L'attore era malato da diverso tempo e aveva già avuto un infarto nel 2020. Per Arianna, che aveva un legame speciale e intenso con lui, è stata una perdita molto pesante. A risollevarla, però, c'è la piccola Allegra, come ha raccontato in un carosello su Instagram composto da teneri scatti.

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Il messaggio d'amore per Allegra

  Le immagini ritraggono piccoli istanti di quotidianità: la bimba che beve dal biberon tra le braccia della madre, un momento di gioco e poi uno scatto post bagnetto. "Essere mamma è l’esperienza più forte e travolgente che potessi vivere", scrive Arianna nella didascalia che accompagna gli scatti. "Non nascondo che a volte mi sento un pochino sopraffatta e vulnerabile", scrive emozionata. "Ma basta che mi guardi con quegli occhietti cosi grandi e blu come il mare che in un attimo tutte le paure se ne vanno". Poi la dichiarazione d'amore spassionata per Allegra che l'ha fatta tornare a sorridere: "Per te Amore Mio mi spingerò oltre ogni mio limite perché sei la mia forza più grande. Ti amo per sempre".

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Mesi impegnativi ma felici

  Gli ultimi mesi per l’attrice e Briga sono stati davvero intensi emotivamente, con la nascita della loro piccola Allegra, che da tanto aspettavano e che hanno accolto dopo una gravidanza a tratti complessa. Una gioia immensa che ha illuminato la vita della coppia. Con questa serie di scatti l'attrice ha dimostrato che, grazie alla sua bimba, ha ritrovato il sorriso e il piacere di accompagnarla nella sua crescita, pur essendo molto l'impegno che richiede la vita da genitore.

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