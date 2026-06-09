Federica Pellegrini, la dolce vacanza in Marocco con la famiglia

Il viaggio assume un valore particolare anche alla luce dei mesi vissuti dalla coppia, segnati dalla preoccupazione per la salute della primogenita. In un'intervista a Verissimo, Federica Pellegrini aveva raccontato che Matilde soffre di convulsioni febbrili: "Le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità", aveva spiegato la campionessa. "I medici ci hanno spiegato che queste convulsioni hanno il loro corso. Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l'influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata". A gennaio un nuovo episodio aveva portato la bambina in ospedale, prima della rassicurazione affidata ai social: "Siamo a casina e Matilde sta molto meglio".