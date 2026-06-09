Federica Pellegrini, la dolce vacanza in Marocco con la famiglia

"Tra due continenti, ai margini dell'oceano, con la mia destinazione più bella, la mia famiglia". Con queste parole Federica Pellegrini ha accompagnato su Instagram una galleria di scatti che la ritraggono insieme al marito Matteo Giunta e alla primogenita Matilde, durante una vacanza in Marocco. Immagini semplici, in riva al mare, lontane dai riflettori che per anni hanno seguito la campionessa in vasca.
Una vacanza in Marocco tra mare e sabbia
Nelle foto condivise dall'ex nuotatrice, la coppia e la piccola Matilde passeggiano sulla spiaggia e giocano con la sabbia. Il Marocco, affacciato sull'Atlantico e a un passo dall'Europa, diventa lo sfondo di una fuga familiare che Pellegrini ha scelto di riassumere in poche parole, mettendo al centro non il paesaggio ma le persone con cui lo condivide. "La mia destinazione più bella", ha scritto, riferendosi proprio alla famiglia
Una famiglia che si è allargata
La vacanza arriva a poche settimane da un capitolo importante per la coppia. Lo scorso 2 aprile è nata Rachele, la seconda figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, annunciata sui social con un messaggio diventato subito virale: "Ciao Rachele, la nostra piccola nata con la luna rosa". Un nome scelto, aveva raccontato la nuotatrice, proprio dalla sorella maggiore Matilde. Dopo l'annuncio della gravidanza, dato lo scorso dicembre, la famiglia Pellegrini-Giunta è così diventata una famiglia di quattro.
I timori per la salute di Matilde
Il viaggio assume un valore particolare anche alla luce dei mesi vissuti dalla coppia, segnati dalla preoccupazione per la salute della primogenita. In un'intervista a Verissimo, Federica Pellegrini aveva raccontato che Matilde soffre di convulsioni febbrili: "Le si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità", aveva spiegato la campionessa. "I medici ci hanno spiegato che queste convulsioni hanno il loro corso. Rispetto ad altri genitori, noi non possiamo vivere l'influenza come una cosa normale, dobbiamo sempre tenere Matilde monitorata". A gennaio un nuovo episodio aveva portato la bambina in ospedale, prima della rassicurazione affidata ai social: "Siamo a casina e Matilde sta molto meglio".
Dal nuoto alla famiglia
Legati prima da un rapporto professionale — lui è stato il suo allenatore — Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati nel 2022 a Venezia. Dopo una carriera che ha fatto della Pellegrini la più grande nuotatrice italiana di sempre, la "Divina" ha spostato il baricentro della propria vita sugli affetti. E gli scatti dal Marocco, con l'oceano sullo sfondo, sembrano fissare esattamente questo: un momento di serenità ritrovata, dopo un periodo intenso.