Federica Pellegrini sommersa dalle critiche dopo uno "sfogo" su Instagram
Dopo una cena al ristorante con il marito, la campionessa ha ironizzato sulle rinunce che dovrà fare in seguito all'imminente nascita della seconda figlia
Federica Pellegrini e Matteo Giunta © Instagram
Federica Pellegrini si sta godendo gli ultimi giorni di relativa tranquillità prima della nascita della seconda figlia, che inevitabilmente renderà i prossimi mesi parecchio impegnativi. Pur essendo felice della possibilità di diventare madre per la seconda volta, l'ex nuotatrice è ben consapevole che alcuni sfizi, come le cene al ristorante, diventeranno presto un miraggio.
Nel suo ultimo post su Instagram l'ha fatto capire con chiarezza, pubblicando gli scatti di una serata piacevole passata con il marito Matteo Giunta e accompagnandoli con una didascalia ironica: "Il pensiero è sempre stato quello... 'Non so come faremo, ma il modo lo troviamo'. Scrivere 'l'ultima cena' fa brutto, ma noi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così". Il messaggio, accompagnato da varie emoji per renderne inequivocabile la natura ironica, non è stato ben recepito da tutti i follower della campionessa.
I commenti al post di Pellegrini
Come rivelato da lei stessa, Pellegrini partorirà nei primi giorni di aprile e ha già prenotato un cesareo per evitare le stesse complicazioni che hanno accompagnato la nascita della sua prima figlia, Matilde. A pochi giorni da quella che sarà sicuramente una giornata tanto lieta quanto impegnativa, l'ex nuotatrice ha voluto concedersi un momento di leggerezza sui social, pubblicando uno "sfogo" nel quale tanti neogenitori possono rispecchiarsi.
Tuttavia alcuni utenti hanno percepito le sue parole come una vera lamentela e ciò ha portato ad alcuni commenti sgradevoli, tra cui "Chissà che partorisci e la finisci... Che due pa**e", "Che lagna mamma mia!", "Con i soldi che guadagnate potrete avere parecchi aiuti...", "Come farete voi? Pensa chi lavora 8 ore al giorno e non ha baby sitter, nonni o colf...", "Potete permettervi tate a gogo", "Se questi sono i 'pensieri' siamo messi male!", "Mamma mia! Che patetica, con il cesareo non te ne accorgerai nemmeno, oltretutto con la nonna a casa" e "Madonna che ansia sti due esaltati... farete come hanno fatto tutti".
La critica più aspra
Federica Pellegrini è sempre stata molto trasparente in merito alle difficoltà incontrate durante la prima gravidanza e all'arrivo imprevisto della seconda figlia. "Il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro", aveva raccontato durante un'intervista concessa a "La Stampa". "Se per Matilde avevamo calcolato pure gli astri del cielo, qui al contrario cercavamo di stare attenti", aveva aggiunto.
Secondo alcuni utenti, queste dichiarazioni potrebbero non essere ben accolte dalle figlie quando saranno più grandi. In uno dei commenti più critici sotto al post, infatti, si legge quanto segue: "Le tue figlie da grandi saranno contente di sapere che una ti ha stravolto durante il parto (capita a tante donne) e una non era voluta".