Tuttavia alcuni utenti hanno percepito le sue parole come una vera lamentela e ciò ha portato ad alcuni commenti sgradevoli, tra cui "Chissà che partorisci e la finisci... Che due pa**e", "Che lagna mamma mia!", "Con i soldi che guadagnate potrete avere parecchi aiuti...", "Come farete voi? Pensa chi lavora 8 ore al giorno e non ha baby sitter, nonni o colf...", "Potete permettervi tate a gogo", "Se questi sono i 'pensieri' siamo messi male!", "Mamma mia! Che patetica, con il cesareo non te ne accorgerai nemmeno, oltretutto con la nonna a casa" e "Madonna che ansia sti due esaltati... farete come hanno fatto tutti".